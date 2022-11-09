أميركا تقدم مساعدات إضافية للبنان

سامانتا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
9 نوفمبر 2022 22:41
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم أكثر من 72 مليون دولار أميركي على شكل مساعدات إنسانية إضافية للبنان. وجاء في بيان، صادر عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن الولايات المتحدة تقدم أكثر من 72 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة إلى أكثر من 650 ألف شخص محتاج في لبنان، بما في ذلك اللاجئين من سوريا ودول أخرى. وتابع البيان أن هذا التمويل، الذي سيقدم من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يوفر حصصا غذائية للأسر اللبنانية، بما فيها الأرز والعدس والحمص، وقسائم غذائية إلكترونية للاجئين السوريين لاستخدامها في المتاجر المحلية، مما يدعم الاقتصاد اللبناني. وأعلنت سامانتا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن هذا التمويل أثناء زيارة لها إلى لبنان التقت خلالها المزارعين المحليين ومتلقي المساعدات الغذائية الذين تأثروا بأزمة الأمن الغذائي. وأشار البيان إلى أن تداعيات الأزمة في أوكرانيا تؤثر على أسعار الغذاء والوقود في لبنان وتدفع المزيد من الناس إلى انعدام الأمن الغذائي وتفاقم آثار الأزمة الاقتصادية. ويشتري لبنان عادة حوالى 80% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا. يندرج إعلان اليوم ضمن المساعدات الإنسانية بقيمة ملياري دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي كان قد أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في سبتمبر الماضي لمعالجة الآثار على الأمن الغذائي الدولي. وذكر البيان أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في لبنان، ولا تنفك تحث المانحين الآخرين على زيادة استجابتهم