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الناتو يدلي بتصريحات بشأن دعم أميركا لأوكرانيا

ستولتنبرج يدلي بتصريح بعد لقاء رئيس الوزراء البريطاني
9 نوفمبر 2022 21:44

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أن أوكرانيا تحظى بـ"دعم قوي" من جانب الولايات المتحدة مهما كان الحزب الفائز في انتخابات منتصف الولاية التي أظهرت نتائجها الأولية أن الجمهوريين في موقع جيد للفوز بالغالبية في مجلس النواب.

وقال ستولتنبرج للصحافة، بعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في العاصمة لندن، "من الواضح جدًا أن هناك دعمًا قويًا من الحزبين في الولايات المتحدة لمواصلة تقديم دعم لأوكرانيا، وهذا الأمر لم يتغيّر".

أثار كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب في الكونجرس الأميركي مخاوف بين حلفاء الولايات المتحدة عندما أكد أن حزبه لن يوقع "شيكًا على بياض" لأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات.

خلال زيارته لبريطانيا، الأولى لمسؤول أجنبي منذ وصول ريشي سوناك إلى رئاسة الحكومة، تفقد رئيس الناتو مركز تدريب في جنوب إنجلترا حيث يقوم ضباط بريطانيون وكنديون بتدريب جنود أوكرانيين.

وقال "في عالم خطير، الأمر الأكثر أهمية هو أن تكون أميركا الشمالية وأوروبا جبهة واحدة في الناتو".

وشكر بريطانيا على دورها في الحلف الداعم لأوكرانيا.

في بداية اللقاء، اعتبر سوناك أن الناتو "ركيزة أمن المملكة المتحدة".

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المصدر: وكالات
ينس ستولتنبرج
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