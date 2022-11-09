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أوكرانيا تعلّق على أنباء انسحاب روسيا من خيرسون

آلية عسكرية تقصف مواقع في أوكرانيا
9 نوفمبر 2022 21:16

علّقت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، على تصريحات روسية أفادت بأن موسكو أمرت قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون.
وقالت كييف إنها لا ترى "أي مؤشر" حتى الآن على انسحاب القوات الروسية من خيرسون، المدينة الرئيسية التي سيطر عليها الروس منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية والتي تشهد منذ أسابيع هجومًا مضادًا أوكرانيًا.
وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك "لا نرى أي مؤشر على أن روسيا تغادر خيرسون بدون قتال. لا يزال جزء من (القوات) الروسية في المدينة" الواقعة في جنوب أوكرانيا.
واعتبر بودولياك أن التصريحات المتلفزة، التي أمر فيها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بسحب القوات من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون الأوكرانية، ليست سوى "مسرحية".
وقال شويغو، على التلفزيون: «نفّذوا انسحاب الجنود»، وذلك بعد اقتراح في هذا الاتجاه من جانب قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفكين الذي أقرّ بأنه ليس قرارًا «سهلًا».
وأوضح سوروفكين، في كلمة عبر التلفزيون، أنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون. وقال إنه اقترح إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر.
وقال قائد العمليات الروسية في أوكرانيا «سننقذ أرواح جنودنا والقدرة القتالية لوحداتنا. إبقاؤهم على الضفة اليمنى (الغربية) بلا جدوى. يمكن استخدام بعضهم على جبهات أخرى».

 

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المصدر: وكالات
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انسحاب
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