أميركا تقدم منحاً للبحث في مجال الطاقة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على هامش قمة المناخ "كوب27"، تقديم منح بحثية بقيمة 4 ملايين دولار أميركي تركز بصفة خاصة على موضوعات الطاقة والمناخ.
وجاء في بيان صادر عن السفارة الأميركية في القاهرة أن هذه المنح، المخصصة لتطوير الحلول المبتكرة المتعددة لقطاع الطاقة في مصر، تأتي في إطار برنامج البحوث والتبادل المعرفي، وهو أحد مكونات مشروع مركز التميز في الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأعلنت ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمشاركة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، هذه المبادرة الجديدة.
وصرحت مديرة البعثة قائلة "حلول الطاقة المبتكرة أمر بالغ الأهمية لكافة البلدان للحد من الانبعاثات. يسعد الولايات المتحدة دعم البحوث التي تعمل على إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المحلية في مصر، وتشارك عدد من أنبغ العقول والخبرات في قطاع الطاقة من الولايات المتحدة ومصر لإطلاق العنان لإمكانيات مصر نحو التغيير".
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن "مركز التميز للطاقة هو بمثابة المثال التطبيقي على الشراكة والتعاون الأكاديمي الدولي الناجح".
أضاف الوزير "من خلال هذا الاستثمار البالغ قيمته 4 ملايين دولار أميركي في البحوث التطبيقية المبتكرة، يجتمع الباحثون الأميركيون والمصريون لإيجاد الحلول للتحديات العالمية في قطاع الطاقة".
وذكر البيان أنه يجري تنفيذ برنامج مركز التميز للطاقة من قبل جامعة ولاية أريزونا بالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان.
تابع البيان أن هذا التمويل الأميركي، من خلال هذه المبادرة، يهدف إلى دعم البحوث التي يقوم بها أكثر من 50 من أعضاء هيئة التدريس وأكثر من 75 من الطلاب في الجامعات المصرية الشريكة وجامعة ولاية أريزونا، فضلاً عن توفير الوسائل والمعدات البحثية المتطورة، وتبادل برامج الدراسات العليا وتبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس، والجولات الدراسية، والأنشطة البحثية الأخرى.
وأكد البيان على التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها في جميع أنحاء العالم لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.