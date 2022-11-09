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مقتل مسؤول كبير في مدينة خيرسون

كيريل ستريموسوف، المسؤول المحلي في خيرسون
9 نوفمبر 2022 20:25

قتل مسؤول كبير في مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، في حادث سير، على ما ذكر زعيم روسي، في خضم هجوم مضاد تشنه كييف في هذه المنطقة.

وأكد فلاديمير سالدو المسؤول المحلي في خيرسون "أعلن، ببالغ الحزن، مقتل كيريل ستريموسوف في منطقة خيرسون ... في حادث سير".

في الأشهر الأخيرة، استهدف العديد من المسؤولين الذين عينتهم موسكو في هجمات، بعضها مميت، نسبها الكرملين إلى الاستخبارات الأوكرانية التي تعمل في الصفوف الخلفية.

منذ سيطرة روسيا على منطقة خيرسون في مطلع مارس الماضي، كان كيريل ستريموسوف أحد المتحدثين الرسميين للقوات الروسية. وكان كثيراً ما يتحدث لوسائل الإعلام وعرف بأنه مؤيد كبير للعملية الروسية في أوكرانيا.

في الأيام الأخيرة، تحدث بانتظام عن عمليات الإجلاء الجارية في منطقة خيرسون.

وأشاد به سالدو قائلاً "لقد عمل بدون سلاح. كان يعمل بكلماته وبقدرته على التعبير"، مشيراً إلى أن ستريموسوف هو أب لخمسة أطفال.

بحسب وسائل إعلام روسية، وُلد سترياموسوف عام 1976 في منطقة دونيتسك.

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المصدر: وكالات
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كيريل ستريموسوف
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