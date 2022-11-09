المفوضية الأوروبية تعتزم دعم أوكرانيا بـ 18 مليار يورو

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن يدعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا في عام 2023 بقروض تصل إلى 18 مليار يورو (1ر18 مليار دولار).

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في بروكسل: مع تواصل الحرب في أوكرانيا أصبح هنالك معاناة وخسائر لأوكرانيا وشعبها".

وأضاف: "أوكرانيا بحاجة إلى مساعدتنا".

وذكر دومبروفسكيس أنه يجب استخدام الأموال لدفع الرواتب والمعاشات وإصلاح البنية التحتية الضرورية، بما في ذلك منشآت الطاقة والصحة.

ويعادل المبلغ الإجمالي مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1,5 مليار يورو شهريا، فيما تستهدف المفوضية تقديم أول دفعة من مساعدات 2023 في يناير المقبل.

وأوضح دومبروفسكيس أن الدعم المقدم سيكون في صورة "قروض طويلة الأجل، وبشروط ميسرة للغاية".

وأفاد بيان صحفي بأن أوكرانيا ستحتاج إلى البدء في سداد القروض في عام 2033، وعلى مدار ما يصل إلى 35 عاما.

وتريد المفوضية اقتراض الأموال اللازمة من أسواق المال لتمويل القروض، باستخدام الزيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية لتقديم ضمان للأرصدة.

ومن المقرر أن تغطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكاليف الفوائد.

وكان من الصعب جمع الأموال التي تم التعهد بها بالفعل لأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة، حيث اختلفت دول التكتل بشأن تمويلها، فيما أبدت المجر اعتراضها على المساعدات الجديدة من الاتحاد الأوروبي.