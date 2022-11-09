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بدء مشاورات تشكيل الحكومة في إسرائيل
الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج
9 نوفمبر 2022 19:21
بدأ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج، اليوم الأربعاء، مشاورات مع قادة الأحزاب بشأن تكليف رئيس جديدة بتشكيل الحكومة بعد تلقيه النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت في الأول نوفمبر الجاري.
ويتوقع أن يكلف رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بالمهمة.
في الانتخابات الإسرائيلية الأربعة الماضية كانت النتائج غير حاسمة ولم يتضح على الفور أي زعيم سيحصل على فرصة تشكيل ائتلاف حكومي، أو ما إذا كان سينجح في ذلك.
لكن الانتخابات الأخيرة حققت فوزًا واضحًا لنتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة أطول من أي شخص آخر في تاريخ إسرائيل.
وبالنتيجة، سيشكل حزب الليكود اليميني وأحزاب أخرى متحالفة معه، كتلة يمينية برئاسة نتنياهو حصلت على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.
يفترض أن توفر هذه النتيجة لنتنياهو أغلبية مستقرة بعد خمس انتخابات خلال أربع سنوات. ويؤدي الكنيست الجديد اليمين الدستورية الأسبوع المقبل.
نفى الرئيس الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تقارير تفيد بأنه يعمل على تشجيع منافسي نتانياهو ولا سيما رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد ووزير الدفاع بيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة.
وقال هرتزوج "لم أعمل ولا أعمل للضغط من أجل تشكيل أي حكومة معينة ولست منخرطا في تشكيلها أو حجمها. أترك هذه المهمة للنظام السياسي وله وحده".
والتقى هرتزوج الأربعاء ممثلي حزب الليكود على أن تستمر مشاورته مع باقي الأحزاب حتى الجمعة.
وأوضحت عضو الكنيست ميري ريغيف التي تمثل حزب الليكود "أن الحزب يريد أن يشكل نتنياهو "حكومة يمينية مستقرة لمدة أربع سنوات على الأقل".
وستستمر المشاورات الحزبية للرئيس حتى غروب شمس الجمعة.
وقال مكتب هرتزوج إن التكليف رسميًا بتشكيل الحكومة سيصدر الأحد.
قاد نتنياهو إسرائيل من عام 1996 إلى عام 1999 ثم خلال فترة قياسية من 2009 إلى 2021.
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المصدر: وكالات
إسحق هرتزوج
تشكيل حكومة
إسرائيل
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