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جوتيريش يتعرض لموقف طريف في «كوب 27»

جوتيريش يتعرض لموقف طريف
9 نوفمبر 2022 18:07

تعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، لموقف طريف خلال مؤتمر المناخ «كوب 27» المنعقد حاليا في مصر.

فقد بدأ الأمين العام للمنظمة الدولية بالقراءة من الخطاب الخطأ قبل أن يتدارك الموقف ضاحكا ويبدأ في إلقاء الخطاب الصحيح.

كان من المقرر أن يلقي جوتيريش الكلمة الافتتاحية لجلسة في القاعة العامة الرئيسية للمؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر مع نائب الرئيس الأميركي السابق آل جور حول تتبع انبعاثات الكربون.

واستهل جوتيريش كلمته قائلا «العالم يخسر السباق في مواجهة أزمة المناخ، لكنني متفائل لوجودكم. إنكم لا تتوانون في مساءلة صناع القرار»، قبل أن يتوقف في حيرة ويتصفح الأوراق أمامه.

وقال ضاحكا «أعتقد أنهم أعطوني الخطاب الخطأ».

وصفق الحاضرون في القاعة بينما تم إحضار الخطاب الصحيح إليه.

وأوضح جوتيريش أنه كان من المقرر أن يتحدث إلى مجموعة من الشبان بعد خطابه، وأنه بدأ بقراءة الكلمة المخصصة لهم بطريق الخطأ.

وقال «حدث التباس بسيط، أعتذر».

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المصدر: رويترز
أنطونيو جوتيريش
خطاب
موقف طريف
كوب 27
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