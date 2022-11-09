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روسيا تضع شرطاً لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

مزارعون يحصدون القمح في روسيا
9 نوفمبر 2022 17:59

حددت روسيا، اليوم الأربعاء، شرطا لتجديد اتفاق تصدير الحبوب الذي وقع في يوليو الماضي بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت موسكو إنها لا ترى أي تقدم حتى الآن في تسهيل صادراتها من الأسمدة والحبوب وهو جزء من اتفاق البحر الأسود للحبوب تعتبره تقول روسيا إنه أساسي لتمديد المبادرة فيما بعد الأسبوع المقبل.

وأوضحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحفيين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضعان عقبات أمام الصادرات الروسية، وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستمدد مشاركتها في المبادرة التي تنتهي في 19 نوفمبر الجاري.

وأضافت "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواصلان وضع العراقيل أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية. وسنأخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق الحبوب".

ووافقت روسيا على الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وركيا في يوليو، والذي يسمح لأوكرانيا، وهي مُصدِّر رئيسي للحبوب، باستئناف الصادرات عبر موانئ في البحر الأسود.

لكن موسكو تشكو من وقف صادراتها من الحبوب والأسمدة، على الرغم من عدم استهدافها بشكل مباشر بالعقوبات الغربية، فعليا لأن العقوبات تؤثر على التأمين وإمكانية دخول الموانئ وخدمات لوجستية رئيسية أخرى.

وعلقت روسيا مشاركتها في اتفاق الحبوب في 29 أكتوبر الماضي، وقالت إن السبب وراء ذلك هو هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف أسطولها في البحر الأسود، لكنها استأنفت المشاركة بعد ذلك بأربعة أيام.

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