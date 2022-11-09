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ماكرون يعلن قرارات مهمة بشأن محاربة الإرهاب

ماكرون يعرض استراتيجية فرنسية دفاعية جديدة
9 نوفمبر 2022 17:48

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، قرارات مهمة تتعلق بمحاربة الإرهاب في أفريقيا.

وقال ماكرون، إن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة.

وأكد الرئيس الفرنسي إنهاء مهمة قوة "برخان" التي تكافح الجماعات الإرهابية في أفريقيا.

وأوضح ماكرون، خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة "سنطلق، في الأيام المقبلة، مرحلة مشاورات مع شركائنا الأفريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطور، معًا، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا".

وأضاف "ستكون هذه الاستراتيجية جاهزة خلال ستة أشهر".

وتدخلت فرنسا عسكرياً منذ سنوات في منطقة الساحل الأفريقي، التي تضم موريتانيا مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، من أجل مكافحة الجماعات الإرهابية.

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المصدر: آ ف ب
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استراتيجية
جماعات إرهابية
محاربة الإرهاب
منطقة الساحل الأفريقي
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