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أميركا تطلق مبادرة جديدة للطاقة النظيفة
جون كيري يتحدث في حفل إطلاق المبادرة الأميركية
9 نوفمبر 2022 17:35
أعلن المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، اليوم الأربعاء، إطلاق خطة لتعويض انبعاثات الكربون تساعد الدول النامية في تسريع التحول إلى طاقة نظيفة.
وأطلق كيري، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) المنعقدة حالياً في مصر، مبادرة تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة التي تهدف لأن تكون محفزاً لجمع رأسمال خاص لتسريع هذا التحول في البلدان النامية.
وستقوم الولايات المتحدة بتطوير البرنامج مع صندوق "بيزوس إيرث" و"مؤسسة روكفلر" مع جمع بيانات من القطاعين العام والخاص حتى 2030 وربما يجري تمديد ذلك حتى 2035.
وقال كيري، إن تشيلي ونيجيريا من أوائل البلدان النامية التي عبرت عن اهتمامها بالمبادرة، مضيفا أن "بنك أوف أميركا" و"مايكروسوفت" و"بيبسيكو" و"بنك ستاندرد تشارترد" عبروا عن اهتمامهم
بالمشاركة في تطوير المبادرة.
وذكر كيري أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يدعم مبادرة لسوق كربون تقودها الولايات المتحدة بشرط وجود ضمانات لها.
واجتمع كيري وجوتيريش، اليوم الأربعاء.
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المصدر: رويترز
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