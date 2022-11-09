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مفوض أوروبي: يتعين أن نكثف الجهود للحد من الانبعاثات الضارة بالمناخ

مفوض أوروبي: يتعين أن نكثف الجهود للحد من الانبعاثات الضارة بالمناخ
9 نوفمبر 2022 14:48

ذكر مفوض أوروبي أنه سيتعين على  دول الاتحاد الأوروبي تعزيز جهودها للحد من الانبعاثات الضارة للمناخ، بشكل أسرع في قطاعات، تشمل المباني والزراعة والنقل والنفايات.

وبموجب الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، تم تشديد الأهداف الوطنية للمناخ لعام 2030 ، اعتمادا من بين أمور أخرى، على القوة الاقتصادية للدول الفردية.

وسيتم زيادة هدف التقليص لألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، من 38% إلى 50%، بينما بلغاريا وهي أفقر دول بالاتحاد الأوروبي، سيصل الهدف إلى 10% .

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وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، فرانس تيمرمانس "اتفاق الليلة الماضية يوضح الجهود الوطنية للدول الأعضاء ويضمن التضامن ويوضح المؤتمر الدولي الحالي للمناخ (كوب 27)، أن الاتحاد الأوروبي في مساره للوفاء بالتزامتنا بشأن المناخ".

وأضاف أن الصناعات التي تغطيها ما تسمى بـ"لائحة تقاسم الجهد"، مسؤولة عن 60% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي.

وتهدف القواعد الجديدة إلى إنشاء حوافز لإجراءات إضافية لتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

 

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
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