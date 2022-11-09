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المتحدث باسم الكرملين يزور منطقة لوهانسك

المتحدث باسم الكرملين يزور منطقة لوهانسك
9 نوفمبر 2022 14:33

 بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، زار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف منطقة لوهانسك في شرق البلاد، التي ضمتها روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الكرملين القول اليوم الأربعاء إن بيسكوف أجرى "برنامجا تدريبا لممثلي الصحافة والمكاتب الصحفية في جمهورتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين".

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وأوضح الكرملين أن بيسكوف، المتحدث الأكثر ظهورا من بين المتحدثين باسم بوتين قبل الحرب في أوكرانيا وخلالها، عاد بالفعل من المنطقة.

وكانت روسيا قد أعلنت ضم لوهانسك، ومناطق دونيتسك و زابوريجيا وخيرسون بشرق أوكرانيا في سبتمبر الماضي، فيما يعد انتهاكا للقانون الدولي، كما أثار ذلك احتجاجا دوليا واسع النطاق.

 

المصدر: د ب أ
الكرملين
روسيا
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