مصابون في تصادم قطار بأتوبيس بمصر

أصيب 27 طالبًا جراء حادث تصادم قطار بأتوبيس يحمل عددًا من طلاب إحدى الجامعات الخاصة في محافظة الشرقية المصرية، صباح الأربعاء.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان أن "غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات بمحافظة الشرقية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم عربة قطار بالجزء الخلفي لأتوبيس تابع لإحدى الجامعات الخاصة أمام مزلقان الصدر بمنطقة الحسينية، في الوقت الذي هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إنه تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفيات، ويجري في الوقت الراهن الحصر النهائي لعدد المصابين.وفق موقع "سكاي نيوز عربية".
وتواجدت جهات التحقيق المصرية في موقع الحادث للوقوف على أسبابه، في حين تم رفع الأتوبيس من على شريط السكة الحديد لإعادة السيولة المرورية بالمنطقة.