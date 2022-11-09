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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إقليم ماركي وسط إيطاليا

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إقليم ماركي وسط إيطاليا
9 نوفمبر 2022 12:59

ضرب زلزال بقوة 5.7 إقليم ماركي وسط إيطاليا، صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين.

وقال المعهد إنه سجل العديد من التوابع عقب الزلزال القوي قبالة سواحل منطقة ماركي، بلغ أشدها 4 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أنه بحسب المعلومات الأولية، لم تقع أضرار واضحة في المباني، لكن شوهدت شقوق في عدة مبان ومنازل.

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وقال بيسارو أوربينو، وهو أحد سكان مدينة فانو بإقليم ماركي: "كانت مصابيح الإنارة العامة في الشوارع تتمايل مثل الأغصان، كل شيء كان يهتز بقوة. إنه إحساس رهيب. لقد اندفع السكان إلى الشارع".  وعلقت العديد من مدن الإقليم الدراسة في المدارس والجامعات كإجراء احترازي.

كما تم تعليق حركة السكك الحديدية بالقرب من أنكونا عاصمة الإقليم، الذى يطل على البحر الأدرياتيكي، كإجراء احترازي بسبب الاشتباه في حدوث أضرار في السكك الحديدية بسبب الزلزال وتوابعه.

المصدر: د ب أ
زلزال
إيطاليا
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