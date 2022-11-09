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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً غير محدد

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً غير محدد
9 نوفمبر 2022 12:16

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً واحداً على الأقل الأربعاء، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي في أحدث تجربة تجريها بيونج يانج عقب عملية إطلاق عدد قياسي من الصواريخ في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش في سيول إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه البحر الشرقي" المعروف أيضا باسم بحر اليابان.
ولم يقدّم الجيش أي تفاصيل إضافية.

 

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المصدر: وكالات
بيونج يانج
سيول
كوريا الشمالية
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