الديموقراطيون يحتفظون بمقعد حاكم نيويورك وساره ساندرز حاكمة لأركنسو
أشخاص يشاهدون نتائج الانتخابات في واشنطن العاصمة.
9 نوفمبر 2022 10:50
تمكن الديموقراطيون الثلاثاء من الاحتفاظ بمقعد حاكم ولاية نيويورك التي تعد من معاقلهم لكن الانتخابات فيها شهدت منافسة حادة، حسب وسائل الإعلام الأميركية، بينما فازت المتحدثة السابقة باسم دونالد ترامب بمقعد حاكم ولاية اركنسو.
وفازت الحاكمة الديموقراطية المنتهية ولايتها كاثي هوشول التي حلّت صيف 2021 محل أندرو كومو، على خصمها الجمهوري لي زيلدن، حسب قناتي "ايه بي سي" و"ان بي سي".
وتفيد نتائج جزئية نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أن الديموقراطية هوشول (64 عاما) وهي من شمال ولاية نيويورك، فازت ب55 بالمئة من الأصوات مقابل 45 بالمئة لمنافسها الجمهوري البالغ من العمر 42 عاما ودعمه دونالد ترامب.
من جهة أخرى، انتخبت ساره ساندرز المتحدثة السابقة باسم دونالد ترامب في البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز (40 عاما)، حاكمة لأركنسو وهي بحد ذاتها ولاية جمهورية، حسب توقعات وسائل الإعلام الأميركية.
وكانت استطلاعات الرأي ترجح فوزها في في هذه الولاية حيث كان والدها مايك هوكابي الشخصية المهمة في السياسة الأميركية حاكما من 1996 إلى 2007.