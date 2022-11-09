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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي السعودي
9 نوفمبر 2022 09:28

 أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر الديوان في بيان له - بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه سيصلى على الفقيدة اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

 

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