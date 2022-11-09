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بدء ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب يتحدث في ليلة الانتخابات النصفية في فلوريدا
9 نوفمبر 2022 08:12

بدأت النتائج الأولية في الظهور بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، التي يمكن أن تؤذن بعهد يشهد حكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس جو بايدن.

وأظهرت النتائج تقدم الجمهوريين على الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الخاصة بمقاعد مجلس النواب، بينما تحتدم المنافسة بين المعسكرين في انتخابات مجلس الشيوخ، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وبينما يتواصل عد الأصوات، أفادت محطات أمريكية ليل الثلاثاء/الأربعاء بأن الجمهوريين حسموا حتى الآن 157 مقعدا في النواب مقابل 93 للديمقراطيين، بينما يتعادل الجانبان في الشيوخ بـ41 مقعدا لكل منهما.

ويسعى كلا الحزبين لتأمين 218 صوتاً في مجلس النواب المؤلف من 436 مقعدا لضمان الأغلبية، بينما يسعيان للحصول على 51 مقعدا لضمان أغلبية مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد. 

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المصدر: د ب أ
الولايات المتحدة
الديموقراطيون
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