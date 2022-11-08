تحذير من تفاقم أزمة الغذاء في سريلانكا

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من تفاقم أزمة الغذاء في سريلانكا، حيث يحتاج 3,4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية فورية، أي ضعف ما كان عليه الحال في يونيو الماضي، بينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية.

وقدرت وكالات الأمم المتحدة قبل خمسة أشهر أن 1,7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات مماثلة.

وأكدت وكالات الأمم المتحدة في العاصمة كولومبو، في بيان مشترك، أنها جمعت 79 مليون دولار أميركي (79,15 مليون يورو) لتوفير الغذاء للمحتاجين. ولكنها حذرت أيضًا من أنه في ظل زيادة عدد الفقراء، لا تزال هناك حاجة إلى 70 مليون دولار إضافية.

وقالت إن "انعدام الأمن الغذائي في سريلانكا زاد بشكل كبير بسبب سوء المحاصيل خلال موسمين متتاليين ونقص النقد الأجنبي وانخفاض القوة الشرائية للأسر".

وتواجه الدولة، التي تضم 22 مليون نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا في 1948، وتشهد منذ العام الماضي معدلات تضخم قياسية ونقص في السلع الأساسية والوقود.

وقالت الأمم المتحدة إنها عدّلت خطط أولوياتها الإنسانية بهدف تقديم مساعدات غذائية فورية إلى 2,1 مليون شخص وسبلاً لكسب العيش لنحو 1,5 مليون مزارع وصياد.

كما أفادت المنظمة الدولية بأن معدل الفقر في الجزيرة، الواقعة في المحيط الهندي، تضاعف هذا العام وبلغ 25,6 بالمئة، مقارنة مع 13,1 بالمئة العام الماضي. أخبار ذات صلة الظالعي يستقبل رئيس «الأولمبية» السريلانكية سريلانكا تطلب مساعدة دولية بسبب نقص حاد في الأدوية

المصدر: آ ف ب