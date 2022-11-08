الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات، أمس، على الدور المهم لوكالة «الأونروا» في دعم اللاجئين، وضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.

وجددت الإمارات خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على دعمها للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى تخصيصها 25 مليون دولار لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية، حسبما أفادت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة عبر حسابها على «تويتر».

وكانت الدولة أوضحت في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، أنه لا يمكن تحقيق استقرار المنطقة بالكامل دونَ إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، بحيث تتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتهُا القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ مُتَبادَل.

ولفتت إلى أنها ستواصل دعمَها لكافة المبادرات السلمية التي تهدف إلى تحقيق هذه الآمال.

وذكرت أنه مع عودة الطلاب إلى المدارس، فإنها تؤكد على حق الأطفال الفلسطينيين في الحصول على التعليم، وأنْ تتاحَ لهُم حرية الوصول إلى مدارسِهِم دونَ عوائق أو ترهيب، إذ تَكْتَسي النُّظُم التعليمية أهمية خاصة في حالات النزاع، لاسيما من حيث إعداد أجيالٍ مُتمكنة وقادرة على المساهمة بفعالية في بِناء مجتمعاتِها ونهضَتِها.

كما رحبت بانعقاد اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني مؤخراً، تحت رئاسة وجهود النرويج، وشددت على مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين.

ونوّهت إلى التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق ومواصَلَة تقديم المساعدات، خاصةً لِقِطاعَيّ التعليم والصحة، معربة عن أملها في أنْ تتمتع الأجيال الفلسطينية القادمة بالأمن والسلام اللذين طالَ انتظارُهُما.