هجوم إرهابي «حوثي» يستهدف المدنيين في مأرب

عدن (الاتحاد)

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليمنية مقتل 4 مدنيين نازحين بينهم طفلة وفتاة وإصابة 8 آخرين في إحصائية أولية للقصف الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية مساء أمس الأول، على المدينة بالصواريخ والمقذوفات.

وأوضح موقع محافظة مأرب على «الإنترنت» في بيان صحفي صدر في ساعة مبكرة فجر أمس، أن ميليشيات الحوثي استهدفت مدينة مأرب الآهلة بالسكان والنازحين بعدد من الصواريخ.

وأشار إلى أن أحد تلك الصواريخ وقع في مخزن للأسلحة بالمنطقة العسكرية الثالثة، ما أدى لتفجير المخزن وسقوط عدد من الصواريخ المتطايرة على أحياء المدينة والمخيمات المتواجدة فيها.

ونقل عن مصدر في عمليات مكتب الصحة قوله، إن هيئة مستشفى مأرب العام ومستشفى الطوارئ استقبلا 4 جثامين جميعها لنازحين من مخيم «الجفينة»، كما استقبلا 8 جرحى، بينهم طفل وبعضهم بحالة خطيرة.

وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، على ضرورة توحيد جهود أبناء محافظة الجوف وتوجيه الأهداف نحو تحرير المحافظة من الميليشيات الحوثية، وتخفيف معاناة اليمنيين.

وفي سياق آخر، اغتال مسلحون مجهولون، أمس، مستشار وزير الدفاع اليمني، وأحد أبرز الضباط اليمنيين، اللواء محمد الجرادي في محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري، إن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على اللواء محمد الجرادي لدى مروره في «السائلة» الواقعة بين مديريتي مدينة مأرب و«وادي عبيدة».

وأوضح المصدر أن مدنيين عثروا على جثة الجرادي وسائقه بعدما تم اغتيالهما، فيما يجري تعقب الجناة.

وشارك الجرادي، الذي ينحدر من محافظة ريمة، في تأسيس الجيش اليمني بمنطقة «العبر حضرموت» عام 2015، وقاد اللواء 81 مشاة قبل تعيينه في منصب مستشار لوزير الدفاع اليمني، وسبق أن تعرض اللواء الجرادي لمحاولة اغتيال سابقة في 2017.

في غضون ذلك، وصفت المملكة المتحدة، هجمات الحوثي الإرهابية والتهديدات التي تتعرض لها الملاحة الدولية من قبل الميليشيات الحوثية، بأنها «حرب اقتصادية غير مقبولة».

وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، في تصريح على حسابه بموقع «تويتر»: إن «هجوم الحوثيين الإرهابي على منفذ الضبة في الحادي والعشرين من أكتوبر الفائت، والتهديدات التي تتعرض لها الملاحة الدولية، تمنع بشكل فاعل الحكومة اليمنية من تصدير النفط اليمني، وتمنع الحكومة من توفير مصادر الدخل التي تذهب عوائدها لدفع مرتبات الموظفين اليمنيين».

وأضاف: «تشعر المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بقلق بالغ بشأن الأمن البحري الدولي، وتعتبر هذه التهديدات غير مقبولة تماماً».

وحث السفير البريطاني جميع الأطراف السياسية في اليمن، ولاسيما الميليشيات الحوثية، على اغتنام الفرصة والموافقة على التحرك نحو السلام لصالح الشعب اليمني.

وفي الحادي والعشرين من أكتوبر الفائت، استهدفت ميليشيات الحوثي ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت بطائرتين مُسيّرتين، الأمر الذي سبب تهديدات إرهابية لأمن الطاقة عطلت عملية تصدير وإنتاج النفط في البلاد.