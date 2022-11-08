ماكرون: انتخابات رئاسة لبنان أولوية لانتظام عمل المؤسسات

شرم الشيخ (الاتحاد)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية «أولوية من أجل انتظام عمل المؤسسات في الدولة».

جاء ذلك خلال لقاء جمع ماكرون مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، على هامش مشاركتهما في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27»، المُنعقد بمدينة شرم الشيخ شرقي مصر.

وقال بيان لمكتب ميقاتي: إن «الرئيسين بحثا المساعي الفرنسية لمعالجة الأوضاع اللبنانية». وأضاف: «شدد ماكرون على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات».

ونهاية أكتوبر الماضي، انتهت ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون التي دامت 6 سنوات، مُخلفاً فراغاً رئاسياً بعد فشل البرلمان 4 مرات بانتخاب خلف له، بسبب تجاذبات سياسية.

ومنذ نحو 3 سنوات، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية «الليرة» مقابل الدولار، فضلاً عن شحّ في الوقود والأدوية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.