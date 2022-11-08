فقدان 28 مهاجراً أفريقياً قبالة سواحل اليمن

عدن (الاتحاد)

قالت المنظمة الدولية للهجرة: إن ما لا يقل عن 28 مهاجراً من جنسيات أفريقية فقدوا في حادث غرق سفينة قبالة السواحل اليمنية الأسبوع الماضي. وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أنها تحققت من انتشال قوات خفر السواحل اليمنية ثلاث جثث حتى الآن ويجري البحث عن الباقين.

ونقل البيان عن شهود عيان أن القارب غادر أوبوك في جيبوتي من أجل عبور مضيق باب المندب متجهاً إلى نقطة هبوط قبالة السواحل اليمنية في 30 أكتوبر، وكان على متن القارب ما لا يقل عن 30 شخصاً وفقاً للبيان. وأضاف البيان: «لم يستطع القارب المكتظ تحمل ارتفاع المد والمياه الصخرية وغرق في النهاية».

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إنه منذ بداية عام 2022 غادر ما يقرب من 54 ألف مهاجر على طريق الممر الشرقي الذي يمتد من القرن الأفريقي إلى دول الخليج.

وذكرت المنظمة في تقرير الشهر الماضي أن هناك حوالي 43 ألف مهاجر وصلوا اليمن منذ بداية العام الحالي، وتقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

وتقول المنظمة إنه، رغم استمرار الصراع في اليمن، ما زال هذا البلد نقطة عبور للمهاجرين من دول القرن الأفريقي، خاصة إثيوبيا والصومال.

ويخوض المهاجرون رحلات صعبة يُيسرها المهربون الذين يُعرضونهم لمجموعة مختلفة من المخاطر بما في ذلك رحلات على متن مراكب مزدحمة وغير صالحة للإبحار، فضلاً عن الاستغلال والإساءة والعنف.

وفيما قالت المنظمة، إن هذه المأساة الأخيرة تُسلط الضوء على الظروف الوحشية التي تواجه المهاجرين على هذا الممر، دعت الحكومات لضمان سلامة المهاجرين وحمايتهم، بغض النظر عن وضعهم وفي جميع مراحل رحلاتهم.