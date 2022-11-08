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الداخلية اللبنانية تعلن توقيف 8 خلايا إرهابية العام الحالي

الداخلية اللبنانية تعلن توقيف 8 خلايا إرهابية العام الحالي
9 نوفمبر 2022 01:19

بيروت (الاتحاد)

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أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي توقيف 8 خلايا إرهابية خلال العام الجاري.
وقال الوزير مولوي، أمس، بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي: «شعبة المعلومات تمكنت خلال عام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية، ونحن نتقيد بمهنية التحقيق وسريته، وما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبنانيين والأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم».
وأضاف أن «الوضع الأمني بالنسبة للظروف التي نعيشها جيد ومقبول كثيراً»، كاشفاً عن أن «نسب الجرائم ليست في ازدياد مقارنة بنسب الجرائم في عام 2021».
وأشار إلى أن «القوى الأمنية والعسكرية نجحت في خطتها الأمنية في منطقة طرابلس والشمال والوضع الأمني في طرابلس أفضل بكثير والحواجز الأمنية موجودة، ونحن مستمرون في ظل الظروف الصعبة بالقيام بواجباتنا».
وأعلن أن «كشف المزيد من شحنات المخدرات التي تهرب إلى الخارج هو دليل على جدية كبيرة من القوى الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها، ونحن مستمرون بالعمل، وهناك كميات كبيرة من المخدرات يتم ضبطها».
ووصف وضع مخيمات النازحين السوريين بأنه «مضبوط جيداً والأجهزة العسكرية تقوم بواجباتها، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».

الداخلية اللبنانية
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مكافحة الإرهاب
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