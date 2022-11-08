اعتداءات الميليشيات تجبر 55 ألف يمني على النزوح العام الجاري

عدن (الاتحاد)

أجبرت الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية والانتهاكات التي ترتكبها ضد المدنيين، أكثر من 55 ألف يمني على النزوح من مناطق سيطرتها منذ مطلع العام الجاري، وفق ما أكدته المنظمة الدولية للهجرة. وفي تقرير تتبّع مصفوفة النزوح، الذي أصدرته، أمس، قالت المنظمة إنه منذ مطلع يناير، إلى الخامس من نوفمبر الجاري، نزحت 9 آلاف و276 أسرة يمثلون 55 ألفاً و656 فرداً.

وذكرت المنظمة أنه «خلال الأسبوع الماضي، ما بين 30 أكتوبر الفائت و5 نوفمبر، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للهجرة الدولية 40 أسرة يمثلون 240 فرداً، نزحت مرة واحدة على الأقل». وأكدت أن مخاوف السلامة والأمن تُعد السبب الرئيس للنزوح، تليها الأسباب الاقتصادية المتعلقة بالنزاع، جراء الحرب الحوثية في اليمن.