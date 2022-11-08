إصابة 6 من جنود حفظ السلام الأمميين في مالي

باماكو (وكالات)

أصيب 6 من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة العاملين في مالي في انفجار استهدف قافلتهم ويتلقون الرعاية الطبية حالياً في أحد المستشفيات المالية.

وقالت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، إن الجنود وهم من التوغو أصيبوا بعد تعرض قافلتهم لاستهداف عبوتين ناسفتين في منطقة دوينتزا في بلدية دانغول بور، مشيرة إلى تضرر مركبتين مصفحتين ضمن القافلة.

من جانبه، أشار رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي القاسم وين إلى أن الحوادث توضح التهديدات المستمرة التي تشكلها العبوات الناسفة ولكنها لن تضعف من عزم بعثة الأمم المتحدة، المعروفة باسم «مينوسما» على مواصلة حماية السكان.