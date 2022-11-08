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عاصفة استوائية تتجه نحو ساحل فلوريدا

عاصفة استوائية تتجه نحو ساحل فلوريدا
9 نوفمبر 2022 01:23

فلوريدا (وكالات)

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أشار خبراء الأرصاد الجوية، أمس، إلى اشتداد عاصفة «نيكول» وتحولها إلى عاصفة استوائية، اتجهت نحو شمال غرب جزر الباهاما والساحل الأطلسي لفلوريدا.
ولا تزال مجموعة من التحذيرات سارية، فالعديد من المناطق ما زالت تعاني من الأضرار الناجمة عن إعصار إيان الذي ضرب ساحل الخليج الجنوبي الغربي لفلوريدا باعتباره عاصفة من الفئة الرابعة في أواخر سبتمبر، قبل هطول كميات غزيرة من الأمطار في جزء كبير من وسط الولاية.
وتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة على مناطق لا تزال تتعافى من فيضانات إيان.
وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي، إن التحذيرات من الإعصار سارية في أباكوس وجزر بيري وبيميني وجزيرة غراند باهاما.
وظلت مناطق أخرى من جزر الباهاما، بما في ذلك جزيرة أندروس والمقاطعة الجديدة وإليوثيرا، تحت تحذير من عاصفة استوائية.
وتعد منطقة فلوريدا الساحلية الأكثر تعرضاً لخطر هبوط العواصف والأعاصير على اليابسة في الولايات المتحدة، إذ إنها تضم شواطئ رملية ممتدة لمسافة أميال وعشرات من الفنادق داخل منتجعات.

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