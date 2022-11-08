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أوكرانيا تريد توسيع «اتفاق الحبوب»

أوكرانيا تريد توسيع «اتفاق الحبوب»
9 نوفمبر 2022 01:13

كييف (رويترز) 

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قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، أمس، إن بلاده تريد توسيع نطاق اتفاق البحر الأسود الخاص بتصدير الحبوب ليشمل مزيداً من الموانئ والبضائع، وتأمل في صدور قرار الأسبوع المقبل بتمديد الاتفاق عاماً على الأقل. وينتهي أجل الاتفاق، الذي خفف من حدة أزمة غذاء عالمية بفتح ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية، في 19 نوفمبر، وبدا أنه مهدد لفترة وجيزة الشهر الماضي عندما علقت موسكو مشاركتها في الاتفاق قبل أن تعود إليه. وقال يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية الأوكراني: «نحن متأخرون جداً بالفعل في إعطاء معلومات واضحة للسوق بشأن تمديد الاتفاق».
وأضاف «نأمل بحلول الأسبوع المقبل كحد أقصى أن نتوصل إلى تفاهم مع شريكتينا، تركيا والأمم المتحدة، وتكون لدى السوق ككل أيضاً إشارة واضحة بشأن استمرار العمل بالمبادرة».
وسمح الاتفاق بتصدير نحو 10.5 مليون طن من الأغذية الأوكرانية، معظمها من الحبوب، إلى أسواق أجنبية منذ التوصل إليه في يوليو بوساطة كل من تركيا والأمم المتحدة.

أوكرانيا
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روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
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صادرات الحبوب
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