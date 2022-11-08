زيلينسكي يوجه رسالة إلى مؤتمر المناخ «كوب 27»

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة مصورة إلى مؤتمر المناخ «كوب27» في مصر عرضت اليوم الثلاثاء. وقال زيلينسكي في رسالته، إن أزمة بلاده صرفت انتباه حكومات العالم عن جهود مكافحة تغير المناخ. وأضاف «لا يمكن وضع سياسات فعالة للمناخ من دون السلام»، مؤكداً أهمية أثر الأزمة الأوكرانية في إمدادات الطاقة وأسعار الأغذية العالمية وفي غابات أوكرانيا. وأوضح أن أزمة بلاده «تسببت في أزمة في الطاقة أجبرت عشرات الدول على استئناف توليد الطاقة من الفحم من أجل خفض أسعار الطاقة التي تدفعها شعوبها... لخفض الأسعار التي ارتفعت بشكل مريع». وأكد «أثارت (الأزمة) أزمة عالمية حادة في الأغذية التي أثرت بشدة في الدول التي تعاني من الآثار الحالية لتغير المناخ... ودمرت خمسة ملايين فدان من الغابات في أوكرانيا في أقل من ستة أشهر». وانتقد زيلينسكي من يتقاعسون عن التحرك لصالح المناخ قائلاً «ما زال كثيرون يعدون تغير المناخ ضربا من ضروب الخطابة أو التسويق... لكن دون عمل حقيقي. إنهم من يعرقلون تنفيذ أهداف المناخ، وهم من يسخرون في مناصبهم ممن يكافحون لإنقاذ الحياة على الكوكب، مع أنهم يظهرون في العلن أنهم يدعمون العمل من أجل الطبيعة».