«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض

شعبان بلال (الاتحاد)

تواصلت فعاليات مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ في يومها الثالث على التوالي بزخم كبير ومشاركات دولية واسعة في إطار سعي الحدث العالمي الكبير لوضع خطط التعاون الدولي للحفاظ على كوكب الأرض، حسب ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الرئاسية الرابعة التي عقدت تحت عنوان مبادرة «تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط» بحضور رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس ومشاركات دولية عديدة. وأكد الرئيس المصري ضرورة تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ في إطار «مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط» التي انطلقت في عام 2019. وشدد السيسي على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه المبادرة في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ بين الدول الأعضاء وبما يسهم في تعزيز عمل المناخ وجهود التغلب على آثاره السلبية في إطار المحيط الإقليمي.

وقال إن «هذه المنطقة تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على الصعد كافة، والتي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية أحداثاً مناخية قاسية من حرائق للغابات وفيضانات وسيول خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة».

ودعا الأطراف غير الحكومية إلى ممارسة أدوار مكملة وداعمة للدول والحكومات التي تتحمل المسؤولية الرئيسة إزاء حشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ ضمن آليات عمل المناخ العالمي.

وأعرب عن تطلعه «للتعرف على ما استطاعت المبادرة تحقيقه منذ إطلاقها من جهود متسقة مع أفضل العلوم المتاحة بما يضع الجميع على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ بما في ذلك هدف 1.5 درجة مئوية».

من جانبه، أكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس التزام بلاده بدعم العلاقات مع جميع الدول في مواجهة أزمة التغير المناخي موضحاً أن الدول كافة تعاني بالفعل من تداعيات تغير المناخ. وشدد اناستاسيادس في كلمته على ضرورة بذل المزيد من الجهد المطلوب للحد من مخاطر اندلاع الحرائق في الغابات وكذلك مواجهة أسباب الجفاف والفيضانات، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لمواجهة هذه الكوارث.

ودعا إلى اتخاذ كل ما يلزم لوضع خطة عمل ملموسة لها نتائج واقعية تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، متوقعاً أن تنجح جهود الدول في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من الاحتباس الحراري.

وقال إن هناك تحديات كبيرة في هذا المجال مما يتطلب وضع إجراءات حتمية تلتزم بها كل الدول والأطراف والدول الصناعية لمواجهة تداعيات التغير المناخي ودعم قطاعات الصناعة للالتزام بمعايير المناخ ومعايير الحد من الانبعاثات الكربونية.

من جهته، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إن «الوقت قد حان للتحرك نحو مواجهة التغيرات المناخية في ظل حاجة ماسة لكافة الدول لدعم خطط العمل ووضع الحلول للبدء الفوري وتوفير التمويل اللازم لذلك».

وأكد رشيد في كلمة مماثلة الحاجة لوضع الحلول للحد من الانبعاثات والاحتباس الحراري، معتبراً أن «الموارد المائية على المستوى العالمي أحد الأمور المهمة التي يجب وضعها بعين الاعتبار». وذكر أن «العراق كان يتمتع بوفرة في المياه لكنه يعاني الآن من نقص حاد بالموارد المائية»، داعياً كل الدول إلى بذل قصارى جهدها لوضع أفضل الممارسات الأحادية للسيطرة على إجراءات الري للحفاظ على المياه الأمر الذي يتطلب تعاوناً دولياً. بدوره، تعهد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن تتخذ بلاده كل الإجراءات المتعقلة بمكافحة تغير المناخ «من دون المساس بالمصالح الوطنية»، مضيفاً أن بلاده تسير بقوة نحو استخدام الطاقة النظيفة.

وقال الخصاونة في كلمته إن لدى الأردن استراتيجية متكاملة وواضحة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، مؤكداً أهمية العمل التعاوني والجماعي للحد من تداعيات التغيرات المناخية على البيئة والغذاء في ظل الارتفاع المستمر لأعداد السكان.

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن التغيرات المناخية تؤثر على كل مناحي الحياة وبشكل مباشر على الغذاء والبيئة وأنظمة المياه والهجرة ولاسيما الطاقة.

وشدد ميتسوتاكيس في كلمة مماثلة على أهمية التعاون في مجال الطاقة، داعياً كافة الدول والأطراف والجهات المسؤولة لتعزيز علاقات التعاون في مجال الحد من التغير المناخي بوضع آليات ملموسة لجلب الموارد اللازمة للاستجابة في حالة الطوارئ ووقوع الكوارث.

وفي السياق، أعلن الرئيس المصري عن إطلاق مبادرة «المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر» بالمشاركة مع بلجيكا وبالتنسيق مع عدد من الشركاء، بهدف إنشاء منصة دائمة، للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات، ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال، بغرض تنسيق السياسات والإجراءات، وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين بما يسهم في الإسراع من وتيرة الانتقال العادل، الذي نصبو إليه جميعًا.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال مشاركته في المائدة المستديرة «الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر» التي تعقد في إطار فعاليات قمة المناخ: «أعلن من هنا، عن مبادرة جديدة، عملت عليها مصر وبلجيكا، خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء حيث يسعدني اليوم، الإعلان عن المبادرة وبالشراكة مع ألكسندر دى كروو، رئيس وزراء بلجيكا».

وأكد الرئيس السيسي أن مصطلح «الهيدروجين الأخضر»، بات الأكثر شيوعًا واستخدامًا، خلال السنوات القليلة الماضية في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة، وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لاسيما وأن أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، قد فرضت تحديًا حقيقيًا، في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها الدول من دون الإخلال بواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية أو التراجع عن الأهداف التي تم التوافق عليها والسياسات الوطنية التي تسهم من خلالها في هذا الجهد.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «كوب 27» بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ الأحد وتستمر حتى الـ18 من نوفمبر الجاري في إطار جهود عالمية متواصلة لإنقاذ كوكب الأرض.

الكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي

صدر على هامش فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ، الكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي 2022، والذي يقدم تقريراً سنوياً عن التقدم الذي تحرزه الكيانات غير الحكومية نحو أهدافها المناخية، وهو دليل على أنه «بينما لا تزال هناك عقبات، يعمل المستثمرون والشركات والمدن والدول والمناطق على بناء المرونة وإحداث تغييرات سريعة في الاقتصاد الحقيقي».

ويوضح الإصدار الأخير من الكتاب السنوي أن هناك إشارات على التغيير، على الرغم من اكتشاف أن العالم ليس قريباً من المسار الصحيح نحو هدف 1.5 درجة مئوية.

أسواق الكربون الأفريقية الجديدة

تم إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية الجديدة «ACMI»، والتي تهدف إلى دعم نمو إنتاج ائتمان الكربون وخلق فرص عمل في أفريقيا.

وتتناول المبادرة إنتاج 300 مليون رصيد كربون سنوياً بحلول عام 2030، و1.5 مليار ائتمان سنوياً بحلول عام 2050 ودعم 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030 وأكثر من 110 ملايين وظيفة بحلول عام 2050 مع توزيع الإيرادات بشكل عادل وشفاف على المجتمعات المحلية.

وانضمت دول أفريقية متعددة بما في ذلك كينيا ومالاوي والغابون ونيجيريا وتوغو إلى حدث إطلاق «ACMI» للإعلان عن التزامها بتوسيع أسواق الكربون الطوعية.

وحسب بيان للأمم المتحدة، توفر أسواق الكربون فرصة رائعة لإطلاق المليارات لتلبية احتياجات تمويل المناخ للاقتصادات الأفريقية مع توسيع الوصول إلى الطاقة، وخلق فرص العمل وحماية التنوع البيولوجي ودفع العمل المناخي.

وجرى إطلاق المبادرة في «COP27» بالتعاون مع التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب «GEAPP»، والطاقة المستدامة للجميع «SEforALL»، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بدعم من «أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ».

وأشار عضو اللجنة التوجيهية «ACMI» وكبير مسؤولي المناخ في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جيليان كالدويل، إلى أن «سوق الكربون الأفريقي الطوعي لن ينجح إلا إذا وثق الناس في أن الائتمانات الأفريقية تقود العمل المناخي الحقيقي ولها تأثير بشري إيجابي».

وستضمن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية و«ACMI» القيام بذلك بنزاهة كركيزة أساسية لتحفيز إنتاج ائتمانات عالية النزاهة.