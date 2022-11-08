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تعاون سعودي عُماني في مجالات الطاقة

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين (من المصدر)
9 نوفمبر 2022 00:51

شرم الشيخ (الاتحاد)

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 شهدت فعاليات مؤتمر «كوب 27» المنعقد في شرم الشيخ، توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وسلطنة عُمان للتعاون في مجالات الطاقة.
ووقع مذكرة التفاهم، حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بالأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وحكومة سلطنة عُمان، ممثلة بوزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي. وتهدف مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، سعياً لتحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات.
وتركز المذكرة على وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، بما يشمل تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والبترول، والغاز، والبتروكيميائيات، وتطوير المعايير لدعم استخدام المواد المستدامة بدلاً من المواد التقليدية.
كما تشجع المذكرة على التحول الرقمي، والابتكار والتعاون بين الشركات المختصة، وتنمية الشراكات النوعية فيما يتعلق بتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وذلك في جميع مجالات الطاقة.
كما تشمل المذكرة أيضاً تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الطاقة، بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين.

الطاقة
السعودية
مصر
عُمان
شرم الشيخ
قمة المناخ
كوب 27
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