الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نائب المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر: جهود مصرية لتنفيذ آليات مواجهة التغير المناخي

نائب المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر: جهود مصرية لتنفيذ آليات مواجهة التغير المناخي
9 نوفمبر 2022 01:24

شرم الشيخ (وام)

أخبار ذات صلة
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: مبادرات الإمارات تؤكد حرصها  على مواجهة التغير المناخي

أكد هنري غونزاليس، نائب المدير التنفيذي في صندوق المناخ الأخضر، أن جمهورية مصر العربية تمكنت من جمع مختلف الدول والأطراف المعنية بالتغير المناخي بنجاح، ضمن أول دورة من «كوب» تعقد في القارة الأفريقية، ما يجعلها دورة للعمل والتنفيذ الحقيقي للآليات والسبل الداعمة لمواجهة التغير المناخي، بالاستفادة من الجهود المصرية المحققة.
وقال غونزاليس، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: تأتي الدورة الحالية تحت شعار «التنفيذ»، من خلال التركيز على الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات في العالم أجمع، خاصة في الدول النامية بأفريقيا وتعد فرصة لجمع المؤسسات المرموقة والكبرى؛ بهدف أن نكون قادرين على تحقيق الأجندة المناخية والمستهدفات المطلوبة.
وأضاف: «يحتاج العالم لمواجهة التغير المناخي للإرادة السياسية الحقيقية، نظراً لأن تحديات التغير المناخي تحديات طويلة الأمد لا قصيرة الأمد»، مشيراً إلى أنه رغم وجود التحديات والظروف الجيوسياسية، ودخول العالم في مرحلة التعافي من تداعيات «كوفيد- 19»، إلا أن مناقشة التغير المناخي غير قابلة للتأجيل نظراً لمستجداته ومتغيراته.
ونوه بأهمية التحول في المصادر، وتفعيل دور القطاعين العام والخاص، وأن تتم مراعاة متطلبات المناخ في الاستثمارات والمشاريع الوطنية، وذلك عبر الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم الجهود الدولية للوصول للمستهدفات.
جدير بالذكر، أن صندوق المناخ الأخضر صندوق أنشئ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ككيان تشغيل للآلية المالية لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة تغير المناخ، ويدعم المشاريع والبرامج والسياسات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الأخضر ويُعد محور الجهود المبذولة لرفع التمويل المناخي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

المناخ
مصر
كوب 27
قمة المناخ
التغير المناخي
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©