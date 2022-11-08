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تونس.. دعم جهود مكافحة تغير المناخ

تونس.. دعم جهود مكافحة تغير المناخ
9 نوفمبر 2022 00:51

شرم الشيخ (الاتحاد)

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أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أمس، التزام بلادها بدعم الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركتها في حوار حول «آليات التمويل الجديدة للمناخ» على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27» في شرم الشيخ. وأكدت بودن «الالتزام المبدئي لتونس بدعم الجهود الدولية في مجال تخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتأقلم مع التغيرات المناخية وسبل توفير التمويلات اللازمة للتكيف معها خاصة في الدول النامية». وقالت: إن «المشاركة في هذه الاجتماعات من شأنها تعزيز شراكات دولية وفعالة وبلورة خطط مشتركة وعاجلة للاستجابة لمختلف التحديات البيئية القائمة». وتابعت: «شهد العالم تغيرات عميقة فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار تداعيات كوفيدـ 19». وأردفت أنه «في ظل ذلك تفاقمت التحديات البيئية وتعددت الكوارث الطبيعية، بينما ما تزال المجموعة الدولية تخطو خطوات بطيئة نحو تنفيذ عملي لمختلف الالتزامات والتعهدات بشأن مكافحة تغير المناخ».

تونس
مصر
نجلاء بودن
التغير المناخي
كوب 27
شرم الشيخ
قمة المناخ
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