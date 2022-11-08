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«الجامعة» تؤكد أهمية الاكتفاء الغذائي المستدام بالعالم العربي

«الجامعة» تؤكد أهمية الاكتفاء الغذائي المستدام بالعالم العربي
9 نوفمبر 2022 00:51

شرم الشيخ (الاتحاد)

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية تعمل على توظيف الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل العربية لتحقيق اكتفاء غذائي مستدام، ولكنها تحتاج أيضاً إلى مساعدة المجتمع الدولي للوصول لهذا الهدف. جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط في المائدة المستديرة التي نظّمتها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة المخصصة لموضوع الأمن الغذائي، ضمن أعمال الشق رفيع المستوى لأعمال مؤتمر «كوب 27» في شرم الشيخ.
وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى زيادة الفقر في المنطقة العربية بسبب جائحة فيروس كورونا، وما تبعها من أزمات، حيث ارتفع عدد الفقراء إلى ما يزيد على ربع سكان الوطن العربي، مبيناً أن قضية التمويل بوصفها مشكلة رئيسة تحول دون تنفيذ البرامج التي من شأنها تقليص الفجوة الغذائية العربية. ولفت الانتباه إلى أن القمة العربية الأخيرة بالجزائر ناقشت موضوع الأمن الغذائي بشكل مستفيض، كونه أهم تحدٍّ يواجه المنطقة العربية في الوقت الراهن، مضيفاً أن القمة وافقت على عدد من المبادرات التي تقدمت بها الدول والمنظمات العربية.
كما اعتمدت استراتيجية الأمن الغذائي العربي التي قدّمتها جامعة الدول العربية بهدف زيادة الإنتاج، وترشيد استخدام الموارد، وتغيير النمط الاستهلاكي، وكذا البُعد المناخي.

جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
مصر
كوب 27
قمة المناخ
شرم الشيخ
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