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بريطانيا: 200 مليون جنيه إسترليني لمحاربة التغيرات المناخية في أفريقيا

بريطانيا: 200 مليون جنيه إسترليني لمحاربة التغيرات المناخية في أفريقيا
9 نوفمبر 2022 00:51

شرم الشيخ (الاتحاد)

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أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أمس، أن بلاده ستقدم 200 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الدول الأفريقية الفقيرة في تنفيذ مشاريع محاربة التغييرات المناخية عبر آلية بنك التنمية الأفريقي.
وقال كليفرلي، في كلمته ضمن أعمال قمة المناخ: «يؤثر تغير المناخ تأثيراً مدمراً على بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تواجه الجفاف وأنماط الطقس المتطرفة، والتي تلقت تاريخياً نسبة ضئيلة من التمويل المتعلق بالمناخ».
وأوضح أن الآلية الجديدة «CAW» التي اعتمدها بنك التنمية الأفريقي ستساعد في تسليم الأموال الحيوية لأولئك الأكثر تضرراً من آثار تغير المناخ بسرعة أكبر بكثير من النظام المتبع سابقاً.
ولفت وزير الخارجية البريطاني الانتباه إلى أن صعوبة الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ لأفقر بلدان العالم كانت محورَ تركيزٍ رئيساً في مؤتمر «كوب 26» في غلاسكو.

بريطانيا
أفريقيا
بنك التنمية الأفريقي
قمة المناخ
كوب 27
مصر
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