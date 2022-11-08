باكستان: نكافح لمواجهة تداعيات الفيضانات

شرم الشيخ (الاتحاد)

طالب رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، بضرورة العمل على تكثيف الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

وحث رئيس الوزراء الباكستاني، خلال كلمته على هامش فعاليات قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ «كوب 27»، المجتمع الدولي على تسريع الموافقات على مشروعات تمويل المناخ.

وقال محمد شهباز شريف إن باكستان تكافح لمواجهة تداعيات الفيضانات التي شهدتها. وناشد رئيس الوزراء الباكستاني بأن تكون الخسائر والأضرار جزءًا من جدول الأعمال الأساسي في القمة.

وكان رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف، قد قال إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، هي المبادرة الأولى الخاصة بالمنظومة البيئية في منطقة الشرق الأوسط، وتعد جهدًا غير مسبوق ورائعًا وعلامة فارقة.

كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن الدول النامية الضعيفة مثل باكستان تشهد بالفعل آثارًا مدمرة غير مسبوقة لتغير المناخ، على الرغم من أنها لم تسهم في حدوثه.

وشدد رئيس الوزراء أيضًا على أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ، أتاحت فرصة مناسبة جدًا لاتخاذ قرارات واضحة وحاسمة في هذا الصدد.

كما أكد رئيس الوزراء على أن قضية «الخسائر والأضرار» هي إحدى الأولويات الرئيسة لباكستان ورحب بإدراجها كبند من بنود جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر، وسلط الضوء على أن هذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها المؤتمر على مناقشة ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار بشكل رسمي، والتي تحققت من خلال الدفع المستمر من جانب البلدان النامية تحت رئاسة باكستان لمجموعة الـ77 والصين.