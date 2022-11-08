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رئيس إسرائيل يجري مشاورات لاختيار رئيس للحكومة

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج
8 نوفمبر 2022 23:29

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج، اليوم الثلاثاء، إنه سيبدأ التشاور مع جميع الأحزاب المنتخبة يوم غدٍ الأربعاء قبل تكليف مرشح بتشكيل الحكومة المقبلة.

ومن المنتظر أن تبدأ الاجتماعات، المقرر أن تستمر ثلاثة أيام، بعد أن يتلقى الرئيس النتائج الرسمية لخامس انتخابات تجريها إسرائيل في أقل من أربع سنوات.

وبمجرد أن يختار الرئيس مرشحا لتشكيل حكومة جديدة، سيكون أمام المرشح 28 يوماً للتحدث مع الشركاء المحتملين لتشكيل حكومة ائتلافية مع إمكانية التمديد لمدة 14 يوماً.

وأظهر إحصاء الأصوات النهائي، الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية، أن الزعيم المخضرم بنيامين نتنياهو سيحظى بالترشيح على الأرجح وسيضمن العودة للمنصب.

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