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السويد تقدّم تعهدات لأنقرة بمكافحة الإرهاب

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون
8 نوفمبر 2022 22:51

تعهّد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الثلاثاء، أن تستجيب بلاده للمخاوف التي أعربت عنها تركيا في حربها ضد الإرهاب، بهدف إزالة كل العقبات أمام انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ومن أجل متابعة هذه الالتزامات، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن اجتماعا آخر سيعقد "في نهاية هذا الشهر" في ستوكهولم، موضحا "نأمل في أن نرى صورة أكثر إيجابية".

وتابع في نهاية هذا الاجتماع الأول مع كريسترسون في أنقرة "نأمل بصدق في أن يتحقق انضمام السويد إلى الناتو"، مشيرا إلى أن السويد يجب أن "تراعي مخاوفنا الأمنية"

. وأضاف أن السويد "فعلت الكثير لتنفيذ مذكرة التفاهم" الموقعة في مدريد في يونيو، ملمحا إلى التشديد المرتقب لقوانين مكافحة الإرهاب في السويد.

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