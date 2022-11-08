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روسيا تحظر التعاون العسكري مع عشرات الشركات الأجنبية

الكرملين (موسكو)
8 نوفمبر 2022 21:20

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على التعاون العسكري مع 74 شركة أجنبية رداً على العقوبات الغربية.

تشمل القائمة شركات من دول غربية ومنها 20 شركة من ألمانيا. كما تشمل القائمة شركات من بلغاريا وبريطانيا وكندا وجمهورية التشيك واستونيا وليتوانيا وسلوفاكيا ومونتينيجرو وبولندا والولايات المتحدة.

كانت دول غربية والاتحاد الأوروبي قد فرضوا عقوبات واسعة النطاق على روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير الماضي.

وتقوم روسيا بشكل منتظم بالرد على تلك العقوبات بإجراءات مضادة. في مايو الماضي، على سبيل المثال، حظرت موسكو العلاقات التجارية مع نحو 30 شركة.

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