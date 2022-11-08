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ماكرون سيعلن رسمياً انتهاء عملية برخان في الساحل

ماكرون سيعلن رسمياً انتهاء عملية برخان في الساحل
8 نوفمبر 2022 21:04

قالت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن الأربعاء رسمياً انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بعد نحو ثلاثة أشهر من انسحاب قوات برخان من مالي.

وأفاد قصر الإليزيه أن رئيس الدولة الذي يزور مدينة تولون، سيلقي خطاباً سيشكل "فرصة لإعلان رسمياً انتهاء عملية برخان وتكييف كبير لقواعدنا في أفريقيا".

ولن يكون لهذا الإعلان تداعيات على القوة العسكرية الفرنسية في المنطقة.

ولا يزال نحو 3000 جندي فرنسي منتشرين في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو.

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المصدر: وكالات
الساحل الإفريقي
إيمانويل ماكرون
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