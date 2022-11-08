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البحرين تعلن اكتشاف مخزونين جديدين للغاز

جانب من العاصمة المنامة
8 نوفمبر 2022 20:29

أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، اليوم الثلاثاء، اكتشاف مخزونين جديدين للغاز الطبيعي.

وذكر بيان رسمي، دون الكشف عن الاحتياطيات التقديرية، أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة "نوجا" القابضة، ذراع المملكة للاستثمار والتطوير في مجال الطاقة، أطلع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الاكتشاف.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأسبوع الماضي، إن من المرجح تحديد استراتيجية الطاقة في البحرين خلال الأشهر الستة المقبلة.

كان "حقل خليج البحرين" للنفط والغاز قد اكتشف في 2018، في مملكة البحرين. وتشير التقديرات إلى أنه يحتوي على ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الصخري.

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