الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات والأردن وإسرائيل توقع مذكرة تفاهم بشأن مشروع «الازدهار»

الإمارات والأردن وإسرائيل توقع مذكرة تفاهم بشأن مشروع «الازدهار»
8 نوفمبر 2022 20:46

بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل، مذكرة تفاهم، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 «COP27»، بهدف المضي قدماً في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة وتحلية المياه المستدامة التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ.
وقع مذكرة التفاهم كل من معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة البيئة والتغير المناخي، ومعالي المهندس محمد النجار وزير المياه والري في المملكة الأردنية، ومعالي عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مشروع «الازدهار» الذي يضم محورين، هما برنامج «الازدهار الأخضر» الذي يشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميجاواط مع نظام لتخزين الطاقة الكهربائية في الأردن لإنتاج طاقة نظيفة وتصديرها إلى إسرائيل، وبرنامج «الازدهار الأزرق» الذي يهدف إلى تطوير مشاريع تحلية مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً.
وكانت الدول الثلاث قد وقعت إعلان نوايا مبدئياً لاستكشاف الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، وذلك خلال معرض «إكسبو دبي» الذي أُقيم في دولة الإمارات في نوفمبر 2021، وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، فإن دراسات الجدوى جارية لكل مشروع، وتقر الأطراف كافة بأن برنامجي «الازدهار الأخضر» و«الازدهار الأزرق» يمتلكان مقومات وآفاقاً إيجابية.
وسوف تواصل الإمارات والأردن وإسرائيل التعاون من أجل الانتهاء من صياغة خطط التنفيذ اللازمة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ «COP28» في دولة الإمارات في نوفمبر المقبل. وتم اقتراح مشروع «الازدهار» بهدف المساهمة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتأثيراته على أمن المياه والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ومصادر المياه المستدامة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
 

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: مبادرات الإمارات تؤكد حرصها  على مواجهة التغير المناخي
المصدر: وام
الأردن
إسرائيل
الإمارات
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©