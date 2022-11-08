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أميركا تعلّق على اغتيال أحد رعاياها في العراق

قوات أمن عراقية تحرس المستشفى الذي نقلت إليه الضحية
8 نوفمبر 2022 19:35

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد الرعايا الأميركيين في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد مسؤولون أميركيون وفاة ستيفن ترويل في بغداد، لكنهم لم يذكروا تفاصيل. وأضافوا "نحن نراقب عن كثب تحقيق السلطات المحلية في سبب الوفاة".

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الشرطة العراقية مقتل أميركي أثناء محاولة خطف فاشلة.

وأضافت مصادر في الشرطة العراقية أن تقريرا مبدئيا من مستشفى أشار إلى أن ترويل توفي بسبب رصاصة.

وقال مصدر من الشرطة إن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية.

وأضاف مصدر آخر أن مسلحين فتحوا النيران من مركبة على سيارة رياضية كان يستقلها الضحية فأردوه قتيلا.

وقال رائد بالشرطة العراقية "وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان، فقد حاول مسلحون اختطاف الأميركي".

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن القائد العام للقوات المسلحة أصدر أمرا بتشكيل لجنة تحقيق في عملية الاغتيال.

 

 

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