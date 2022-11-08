الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

باكستان تحقق في هجوم مسلح على عمران خان

عمران خان يتحدث إلى الصحافة بعد يوم من الهجوم عليه
8 نوفمبر 2022 19:24

فتحت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، تحقيقا جنائيا في هجوم مسلح على رئيس الوزراء السابق عمران خان، وقالت إن مسلحا واحدا نفذ الهجوم رغم تأكيد خان أنهما مسلحان.

وتعرض خان (70 عاما) نجم الكريكيت السابق، الذي يضغط من أجل إجراء انتخابات عامة منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني في أبريل الماضي، لإطلاق نار في مسيرة يوم الخميس الماضي. ويتعافى من إصابات في ساقه في منزله في مدينة لاهور شرق باكستان.

وأغلق أنصار خان طرقا بالقرب من العاصمة إسلام أباد، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق مدارس، وذلك للاحتجاج على ما يقولون إنها محاولة اغتيال زعيمهم.

وقال أخطر عباس قائد شرطة إسلام أباد إن تحقيقا جنائيا فتح في الحادثة من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.

وورد في نسخة من تقرير الشرطة أن رجلا في الحشد القريب من خان أخرج مسدسا وبدأ في إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة خان وعشرة آخرين توفى أحدهم فيما بعد.

وقالت الشرطة إن المشتبه بتنفيذ الهجوم اعتقل بعدما تغلب عليه ابتسام حسن، المناصر لخان وشتت تصويبه على خان لينقذه بذلك من التعرض لإصابات أكثر خطورة بالرصاص.

 

أخبار ذات صلة
باكستان: نكافح لمواجهة تداعيات الفيضانات
باكستان تتقدم بطلب خلال مؤتمر «كوب 27»
المصدر: رويترز
عمران خان
باكستان
هجوم مسلح
محاولة اغتيال
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©