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جوتيريش ينتقد التمويه بشأن الحياد الكربوني

أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
8 نوفمبر 2022 18:13

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى وقف "التمويه السام" الصادر عن شركات ومستثمرين يقومون بوعود "زائفة" بشأن الحياد الكربوني.

وقال جوتيريش، مرحباً بتقرير لخبراء في الأمم المتحدة عن الحياد الكربوني "محاولة التمويه هذه قد تُسقط العالم في الهاوية المناخية. يجب وقف هذا الاحتيال السام".

وشكل الأمين العام للأمم المتحدة، السنة الماضية، هذه المجموعة المؤلفة من 18 خبيراً. وقالت المجموعة، في تقريرها إن "قطع أشجار الغابات والنشاطات الأخرى المدمرة للبيئة يُسقط" الوعود بشأن الحياد الكربوني.

وأضاف جوتيريش "محاولة التمويه هذه قد تُسقط العالم في الهاوية المناخية. يجب وقف هذا الاحتيال السام".

وتوصل خبراء في هذه المجموعة، في غضون أشهر قليلة، إلى "تعريف عالمي للحياد الكربوني" وطريقة لتقييم درجة صدقية الأطراف الأخرى من غير الدول التي قطعت وعوداً في هذا المجال.



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