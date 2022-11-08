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زيلينسكي يطلب من البرلمان تمديد الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا

زيلينسكي يطلب من البرلمان تمديد الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا
8 نوفمبر 2022 18:07

 قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبرلمان مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على مرسوميه لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء، أنه تم نشر مشروعي القانونين رقم 8189 ورقم8190 ، على الموقع الإلكتروني للبرلمان.

ولم يتم الإعلان عن نصي المشروعين، أو الوثائق الداعمة لهما.

وتم تقديم مشروعي القانونين لرئاسة البرلمان للنظر فيهما.

ومدد البرلمان الأوكراني، يوم 15 أغسطس الماضي، الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما تنتهي في 21 نوفمبر الجاري.

المصدر: د ب أ
فلاديمير زيلينسكي
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