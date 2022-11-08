سفينة إنقاذ ألمانية ترسو في صقلية وتُنزل 89 مهاجراً
أرشيفية
8 نوفمبر 2022 17:43
رست سفينة «رايز أبوف» (Rise Above) الإنسانية في صقلية ليل الاثنين الثلاثاء، حيث أنزلت 89 شخصاً أنقذتهم في البحر المتوسط، حسبما أعلنت منظمة «لايفلاين» (Lifeline) الألمانية غير الحكومية التي تستأجرها.
وقال مؤسِّس المنظمة أكسل ستيير«انتهى إنزال الناجين البالغ عددهم 89». وكانت «رايز أبوف» تلقّت مساء الاثنين إذناً بالدخول إلى ميناء ريدجيو كالابريا.
وتم إجلاء ستة مهاجرين لأسباب طبية الأحد من هذه السفينة الصغيرة مقارنة بالسفن الثلاث الأخرى التابعة للمنظمات غير الحكومية العاملة حالياً في البحر المتوسط، والتي تواجه رفض الحكومة الإيطالية الجديدة إنزال جميع ركابها.
بعد أسابيع في البحر، سُمح للسفينة «هيومانيتي وان» التابعة لمنظمة «اس او اس هيومانيتي» والتي ترفع العلم الألماني بالرسو في كاتانيا الأحد، لإنزال 144 شخصاً معظمهم من النساء والقاصرين. ومع ذلك، لا يزال على متن السفينة 35 مهاجراً بالغاً ذكوراً لا تريد إيطاليا استقبالهم.
كذلك، رست سفينة «جيو بارنتس» التابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» والتي ترفع العلم النرويجي، مساء الأحد في كاتانيا، حيث سمحت السلطات الإيطالية لـ 357 شخصاً بالنزول بينهم أطفال، بينما رفضت استقبال 215 شخصاً آخرين.