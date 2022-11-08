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متجر أميركي يوفّر سلعاً مجانية للفقراء

أرشيفية
8 نوفمبر 2022 17:40

في أحد متاجر أتلانتا الأميركية، يمكن للمتسوّقين شراء الخضروات والفاكهة واللحوم المثلّجة من دون دفع فلس واحد أو مقابل مبلغ رمزي، إذ يبادر هذا المتجر إلى مساعدة «الفقراء الجدد» نتيجة التضخم التاريخي الذي تشهده الولايات المتحدة.

وتقول تيريزا ماكغي وهي تتبضّع البطاطا وألواح الحبوب وعلب الآيس كريم من متجر «ذي غروسري سبوت»، إنّ «مئة دولار باتت تكفي بالكاد لشراء بضع حاجيات».

وتزامناً مع تضخم في الأسعار بلغ 12%، أصبحت مدينة أتلانتا الكبيرة في جنوب الولايات المتحدة، إحدى المدن الأميركية التي سجلت أكبر ارتفاع في الأسعار هذا العام، ما رفع نسبة زائري «غروسري سبوت» الذي افتُتح قبل نحو عامين في غروف بارك، أحد أفقر أحياء عاصمة ولاية جورجيا.

- «جشع»

وفي هذا الحي الذي يشكل ذوو البشرة السوداء 97% من سكانه، يعزز ارتفاع الأسعار عدم ثقة السكان بالطبقة السياسية الأميركية، وهو ما قد ينعكس سلباً على حزب جو بايدن خلال انتخابات منتصف الولاية الأميركية. واعتمد الديموقراطيون بصورة كبيرة على أصوات الأميركيين من أصل أفريقي للفوز في هذه الولاية عام 2020.

واتّخذ سلوغا (39 عاماً) قراره مسبقاً، فهو لن يدلي بصوته في هذه الانتخابات.

ويقول الأميركي من أصل أفريقي، وهو متطوع في متجر «غروسري سبوت»، «لا جدوى من ذلك». فبالنسبة إلى هذا الرجل المولود في حيّ غروف بارك، تشكل السياسة أكثر من مجرد معارك حزبية. ويتساءل: «من سيوفر لنا مساعدة بالفعل؟».

وفي حديثها عن ارتفاع الأسعار، تشير العاملة في المجال الصحي تيريزا ماكغي إلى «جشع النواب وأصحاب الشركات الكبرى».

وتقول امرأة فضّلت عدم ذكر اسمها، متنهدةً إنّ «رؤية عدد من الأشخاص عملوا طيلة حياتهم ولا يستطيعون حالياً تغطية نفقاتهم أمر مفاجئ».

ويضيف أحد المتطوعين في المتجر وهو يرتّب مجموعة من العلب: «يعطونك ما يكفي من المال لتذكيرك بحجم الوضع السيئ الذي تعيشه».

- «مناهض للحكومة»

وتضررت الجمعية بدورها من التضخّم الحاصل، إذ تنفق «ذي غروسري سبوت» أسبوعياً أكثر من 400 دولار لشراء المحروقات اللازمة للتجوّل في جورجيا بحثاً عن السلع غير المُباعة والتي تعيد عرضها في متجرها.

ويرتاد المتجر يومياً نحو 500 شخص، فيما تنفد كمية المنتوجات بأكملها كل ليلة.

ويشير مؤسس الجمعية مات جونز الذي يصف نفسه بـ«المناهض للحكومة»، إلى «وجود مجموعة جديدة من الفقراء لا أحد يوليهم اهتماماً»، ويذكر منهم «المدرّسين، وسائقي التاكسي وموظفي المتاجر وغيرهم».

 

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