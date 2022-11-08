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السيسي يطلق مبادرة «المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر»

السيسي يطلق مبادرة «المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر»
8 نوفمبر 2022 17:21

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة «المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر» بالمشاركة مع بلجيكا - وبالتنسيق مع عدد من الشركاء، بهدف إنشاء منصة دائمة، للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات، ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال، بغرض تنسيق السياسات والإجراءات، وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين بما يساهم في الإسراع من وتيرة الانتقال العادل، الذي نصبو إليه جميعًا. وقال الرئيس السيسي - في كلمته خلال مشاركته في المائدة المستديرة «الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر» التي تعقد في إطار فعاليات «قمة المناخ 27» - أعلن من هنا، عن مبادرة جديدة، عملت عليها مصر وبلجيكا، خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء حيث يسعدني اليوم، الإعلان عن المبادرة وبالشراكة مع «ألكسندر دي كروو»، رئيس وزراء بلجيكا.

وأكد الرئيس السيسي أن مصطلح «الهيدروجين الأخضر»، بات الأكثر شيوعًا واستخدامًا، خلال السنوات القليلة الماضية في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة، وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لاسيما وأن أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، قد فرضت علينا جميعًا، تحديًا حقيقيًا، في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها دولنا دون الإخلال بواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية أو التراجع عن الأهداف التي توافقنا عليها والسياسات الوطنية التي نساهم من خلالها في هذا الجهد. وقال الرئيس السيسي: إن الهيدروجين الأخضر، يأتي كأحد أبرز الحلول، على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، خلال السنوات القادمة بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية، المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ، ومع أهداف «اتفاق باريس»، مشيراً إلى أن الكثير من الدول، بدأت بالفعل، في اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة، للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر، كمصدر رئيسي للطاقة إما من خلال الإنتاج المحلي، أو الاستيراد من الخارج أو كليهما. وأضاف: إن مصر كانت، من أولى هذه الدول، التي أدركت مبكرًا الفرص المتاحة في هذا المجال استنادًا إلى إمكاناتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على المديين المتوسط والبعيد.

 

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